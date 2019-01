Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el fiscal Anthony Nardozi (i) mientras interroga a Isaías Valdez Ríos (c) frente al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán (d) en el tribunal del Distrito Sur en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). EFE

El mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio abierto contra él por narcotráfico en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, poniendo fin así a la incertidumbre de si se sentaría en el banquillo de los testigos en un proceso que culminará este viernes.

Preguntado por el juez de la corte federal para el distrito Este de Nueva York Brian Cogan, sobre su intención o no de comparecer ante el tribunal, "el Chapo" contestó "no, mis abogados y yo hemos hablado y me reservo".