Fotografía cedida este domingo por Riot Games y fechada el 7 de marzo de 2020, en la que se observa al campeón latino de League of Legends, All Knights, después de derrotar a Pixel Esports Club en la semana 4 del torneo Apertura 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS