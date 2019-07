El colombiano Christian Marrugo, centrocampista del Puebla del fútbol mexicano, aseguró hoy que tiene un reto personal en su segunda etapa con el equipo, consistente en jugar la liguilla de los ocho mejores del torneo Apertura 2019.

"En México cada torneo se aspira a jugar una liguilla y no he podido; ahora espero me suceda. Ya probé la competencia de los rivales, sé cómo funciona el sistema y tengo ganas de jugar aquí esa fase emocionante del fútbol", señaló.