El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, afirmó este jueves que el delantero colombiano Roger Martínez ha expresado su deseo de abandonar el club, que tiene como política no mantener a nadie por la fuera.

"Que alguien, Roger o quién sea, esté manifestando que quiere salir, se me hace algo sorprendente. Pero si él se quiere ir, no tiene ganas de estar, nosotros no vamos a tener a nadie a la fuerza", declaró el técnico.