El español Carlos Alcaraz, número 29 en la lista de la ATP, no jugará el Abierto Mexicano de Tenis, que se disputará desde este lunes al próximo sábado, informaron este domingo los organizadores del torneo.

"Estoy contento de haber ganado en Río, pero lamentablemente tengo que comunicar que no voy a poder asistir a Acapulco. Ya fui el año pasado y fue un torneo espectacular, me hubiera encantado venir este año, pero por problemas físicos no vamos a poder", explicó el tenista que se consagró en el más joven en ganar un torneo ATP 50 al conquistar el Abierto de Río de Janeiro con 18 años.