El estadounidense Sebastián Saucedo, centrocampista de los Pumas, afirmó que la Liga mexicana le ha dado más proyección para ir a la selección de su país que la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"Desde que llegué he tenido llamados de la selección mayor de Estados Unidos, pero no pude asistir. Para el Preolímpico hay fechas FIFA y me gustaría ir porque sería un sueño clasificar a los Olímpicos; eso me lo ha dado la continuidad de juego en Pumas", afirmó el jugador en conferencia de prensa.