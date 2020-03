El mexicano Daniel 'Fideo' Álvarez, delantero del Necaxa del fútbol mexicano, reconoció este martes que estar aislado por el COVID-19 es duro, pero es hora de aguantar para evitar aún más la propagación de la pandemia.

"Es duro sobrellevar esto, sobre todo los jóvenes que buscamos otras distracciones. La indicación fue no salir, no podemos ni asomarnos a un parque a trotar, no podemos 'escapar' de casa, así que hay que aguantar para evitar riesgos", declaró a Efe.