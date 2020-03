El seleccionador preolímpico de México, Jaime Lozano, aseguró este martes que si bien no tuvo tiempo para trabajar desde antes con las figuras del equipo, ni él ni sus jugadores tendrán pretextos para no obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Pretextos no hay una vez que se da la lista. Esta es la mejor lista. Me hubiera encantado tener convocatorias con este grupo, que por distintos motivos no se pudo. Es la realidad de una selección sub-23 de cualquier país, es complicado tener a todos los jugadores en todas las convocatorias", expresó.