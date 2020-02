El helicóptero propiedad de Kobe Bryant que se estrelló hace dos semanas, acabando con su vida, la de su hija, y la de otras siete personas, no tuvo fallas en su motor, informó este viernes la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en su sigla en inglés).

"Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de una falla interna no contenida o catastrófica", apuntó la NTSB, que determinó así que el helicóptero no perdió potencia antes de estrellarse contra la ladera en Calabasas (California).