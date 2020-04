El saltador mexicano Iván García, medallista de plata olímpico en Londres 2012, aseguró este martes que se prepara sin perder la concentración para una larga pausa de competencias deportivas por la COVID-19.

"No pensé que los Juegos Olímpicos se fueran a retrasar tanto, pero no podemos hacer nada. Será una temporada larga y lo que debemos hacer es no perder la concentración y cuidarnos en aspectos como la dieta para que de esta forma no nos cueste trabajo volver a entrenar", señaló.