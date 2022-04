El mexicano Andrés Oliva, mejor latinoamericano en la marcha de 20 kilómetros en el 2021, aseguró este lunes sentirse cada vez en un nivel más alto, con condiciones para disputar medalla en los próximos Mundiales de Atletismo.

"Me he entrenado fuerte y me siento cada vez en mejor forma", aseguró a Efe el atleta de 23 años, undécimo en los Juegos Olímpicos de Tokio.