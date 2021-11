Juan Toscano-Anderson, alero de los Warriors de Golden State, afirmó este viernes que está concentrado en su presente con el equipo y negó que haya renunciado a jugar con la selección, aunque admitió que en la actualidad no es posible.

"No quiero hablar de la selección porque es difícil. Ahora no puedo porque estamos en temporada y ojalá que todos lo entiendan. Los medios dicen que no quiero representar a México pero, la verdad es que no puedo ahora", dijo a periodistas.