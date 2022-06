Fotografía sin fecha de toma, cortesía de Paramount Plus, del cantante mexicano Luis "Potro" Caballero, mientras posa durante una sesión fotográfica en Ciudad de México (México). EFE/ Paramount Plus SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El artista mexicano Luis "Potro" Caballero volvió a caer en la tentación de los reality shows al ser parte de "All Star Shore", lo que él llama las "olimpiadas de la fiesta", luego de haber dejado el formato en 2021 para dedicarse de lleno a su proyecto musical.

"Antes de que empezara la pandemia hice la ultima temporada de 'Acapulco Shore' en Mazatlán (Sinaloa) y regresé porque se me hizo muy interesante el giro que le dieron (a 'All Star Shore'). Ya no solo es fiesta y drama, sino que trae un tema de competencia (competición) y de premios", dice Caballero este martes en entrevista con Efe.