Con el reconocimiento unánime al compositor Ennio Morricone como "maestro", personalidades de todos ámbitos, especialmente de la música, el cine y de la política, quisieron despedirse del hombre que "silbaba" melodías maestras al servicio del séptimo arte.

"Devastado" por la noticia se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. "Ennio era un icono y los iconos nos desaparecen. Son para siempre. (...) No es solo por los 'spaghetti westerns'. Pienso en 'The Mission', en 'Once Upon a Time in America'. Qué belleza de música", ha apuntado a la BBC.