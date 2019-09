Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación mexicana de Fútbol, aseguró este miércoles que el VAR del fútbol mexicano es el mejor en todas las ligas en que se usa este sistema en el mundo.

"Estamos en el mejor nivel, dudo que haya un mejor VAR que el mexicano. No es un tema de nacionalismo, es una nueva forma de ver el fútbol y entendemos que hay jugadas polémicas, hay cambios reglamentarios, pero yo me juego el boleto con cualquier VAR del mundo y no es cacarear el huevo, pero somos muy picudos", explicó Brizio.