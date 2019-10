El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que mientras sea presidente no apoyará la ampliación de la edad de retiro, en respuesta a lo dicho por su ministro de Hacienda, Arturo Herrera, quien no descartó que en este país se pueda dar una reforma laboral y de pensiones.

"No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro y de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente (2018-2024) no va modificarse la edad, en lo que nosotros corresponde, no va haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro", dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.