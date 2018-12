El entrenador, Robert Dante Siboldi (c) durante un partido de fútbol. EFE/Archivo

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Veracruz del fútbol mexicano, manifestó hoy su idea de borrar los vestigios de malas temporadas y problemas de pago en el equipo y se enfoca en renovar la moral del club.

"Pienso ir paso a paso. Existe un entorno de mala fama, pero también hay cosas que no son ciertas, lo que quedó en el pasado no me incumbe, nos conviene tomar un punto de partida y armar un equipo competitivo y que la afición se sienta orgullosa", señaló a Efe.