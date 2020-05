13 may. 2020

El uruguayo Sebastián Sosa, guardameta de los Monarcas de Morelia del fútbol mexicano, considera que la eliminación del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano "fue tomada a la ligera" y desmotivará a los equipos, que pueden saltar al campo "apáticos" cuando ya no se jueguen nada.

"Cuando transcurran 11 ó 12 fechas con equipos que no tengan chances, ¿qué van a pelear? Al no haber descenso los intereses quedan de lado, pueden llegar a jugar apáticos porque, total, ya no pierden ni ganan nada", indicó.