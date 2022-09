El embajador estadounidense, Ken Salazar, reconoció este miércoles que el problema de la inseguridad permea tanto a México como a Estados Unidos, por lo que afirmó que es un tema pendiente de ambos Gobiernos para garantizar la prosperidad en la región.

"Hay muchos problemas con la seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Lo he hablado con los dos presidentes (estadounidense y mexicano), no puede haber prosperidad si no hay seguridad”, expresó en el evento Inter.mx Expansión Summit 2022 en Ciudad de México.