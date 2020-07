Enojo, frustración y ansiedad son las respuestas de muchos jóvenes que no pudieron cerrar de manera tradicional una etapa de su vida escolar y despedirse de sus compañeros debido a la pandemia por la COVID-19, dijo a Efe una especialista en Psicología

"Están frustrados y enojados, porque no pueden terminar su ciclo como otras generaciones lo hicieron y porque no veían un objetivo a hacer las tareas escolares pues no había con quien competir y demostrar lo que se aprendió", dijo la psicóloga del Hospital Civil de Guadalajara (oeste de México) Pamela Vázquez Luna.