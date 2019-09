Aunque no acepta supersticiones diferentes a la de trabajar como minero a la hora de la escritura, el novelista mexicano Enrique Serna reconoce que a veces tiene buenos encuentros con el más allá, donde habitan las musas de la inspiración.

"Yo creo que las musas sí existen. He observado que las mejores ideas me vienen cuando no las busco, en momentos de ocio, no por un esfuerzo de concentración sino por casualidad. Después de eso lo que sigue es un trabajo de disciplina diaria", asegura el autor de 60 años en entrevista con Efe.