El español Jorge Meré, defensa de las Águilas del América, criticó este viernes que en el fútbol europeo, en donde se formó y militó hasta el pasado enero, se menosprecie el nivel del balompié mexicano.

"Parece que cuando estás en Europa lo que es fuera de Europa parece que no tiene esa misma calidad o nivel, eso es falso. No tenía duda que la Liga mexicana tenía un nivel alto y a mí no me ha sorprendido", explicó en rueda de prensa el campeón con España en los Europeos sub'19 y sub'21.