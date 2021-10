Puede que Eugenio Derbez esté cada vez más integrado en la vida de Hollywood pero el actor quiere aprovechar sus oportunidades para mostrar en la pequeña pantalla "un lado diferente" de México, que es "mucho más que narcotraficantes y criminalidad".

Apple TV+ ha contado con el mexicano para producir y protagonizar su primera serie en inglés y español, "Acapulco", una historia inspirada en la comedia "How to be a Latin Lover" que se estrena este viernes y viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera.