La dermatitis atópica es una enfermedad a la que se le presta poca atención, pese a que sus afectaciones no solo son a nivel físico sino también emocional, las cuales pueden derivar incluso en el suicidio de los pacientes, expresaron este lunes expertos en México.

"Es una enfermedad para la que no se ha sensibilizado a la sociedad, no está en el radar de los tomadores de decisiones, no aparece en ningún plan nacional ni regional", dijo a Efe Rossana Janina Llergo Valdez, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología.