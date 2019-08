El logotipo de la aplicación de mensajería WhatsApp (C) aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en Taipei, Taiwán, el 26 de septiembre de 2017. WhatsApp, la única aplicación de Facebook que no ha sido bloqueada en China, ha experimentado interrupciones a medida que China endurece su censura en línea como medida de seguridad antes del congreso nacional del Partido Comunista, según informes de los medios. EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Facebook planea añadir su nombre a las aplicaciones de su propiedad Instagram y WhatsApp, que en el futuro pasarán a bautizarse "Instagram de Facebook" y "WhatsApp de Facebook", según publicaron hoy medios especializados.

"Queremos ser claros acerca de los productos y servicios que son parte de Facebook", indicaron fuentes de la compañía a los portales The Verge y The Information, aunque no matizaron cuándo se producirá este cambio de nombre en las aplicaciones.