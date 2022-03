Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron este martes estar "cansados" y "decepcionados" con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la CIDH que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total "simulación" en la primera versión oficial del caso.

"¿Cómo no estar enojados si a tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?", expresó Mario González, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, durante la conferencia realizada en la Ciudad de México.