El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano (FMFA), César Barrera, culpó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade, oficial) por el atraso de la llegada de su selección femenina al Mundial de Finlandia.

"La realidad es que los recursos de Conade no tienen una fecha como tal. Conade no tiene un compromiso de decir que te los va a dar en enero o febrero. No llegaron en el periodo adecuado y eso nos cambió totalmente el escenario", explicó Barrera en una rueda de prensa.