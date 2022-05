13 may. 2022

EFE Barcelona 13 may. 2022

El Bayer Leverkusen finalizará la Bundesliga en tercera posición y antes de irse de vacaciones viajará a México para seguir internacionalizando su marca, crecer en seguidores y relacionarse con el fútbol del país, como explica su director general, el español Fernando Carro, en esta entrevista con EFE.

La gira tendrá lugar entre el 16 y el 22 de mayo y el martes 17 el equipo alemán disputará un partido amistoso ante el Deportivo Toluca en el Estadio Nemesio Díez. Además, participará en diversas actividades de responsabilidad social durante la semana. Por su parte, el equipo femenino del Bayer jugará en el Estadio Azteca el 14 de julio, donde se enfrentará al Club América.

Será la primera vez en la historia que se enfrente un equipo alemán a uno mexicano en el fútbol femenino. Estas dos visitas se enmarcan dentro del centenario en México de la empresa farmacéutica Bayer, que es la propietaria del club.

Pregunta: El Bayer Leverkusen se irá de gira por México al finalizar la temporada. ¿Cuál es el objetivo de la visita?

Respuesta: Proyectar la marca Leverkusen a nivel internacional. Estamos en una región de Alemania en la que hay cinco o seis equipos fuertes y ganar más seguidores a nivel local es difícil. Pero somos el tercer club con más seguidores en las redes sociales después del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, con ocho millones. La mayoría de origen internacional.

P: ¿Cuál es la posición del Bayer a nivel internacional?

R: El Bayer a día de hoy ya tiene un reconocimiento internacional considerable. El objetivo es crecer en aficionados y relacionarnos con el fútbol mexicano, además de celebrar los 100 años de Bayer México. Y al final también se trata de incrementar los ingresos. Es un punto importante dentro de un plan de internacionalización que tenemos para el futuro.

P: Pero antes, este sábado, disputarán la última jornada de la Bundesliga con el tercer puesto ya asegurado. ¿Considera que ha sido una buena temporada?

R: Indudablemente nuestro objetivo es clasificarnos todos los años para la ‘Champions’ y nuestro objetivo general es estar entre los 16 mejores equipos de Europa. Ahora, por coeficiente, estamos entre el 20 y el 25. Este año hemos logrado quedar entre los cuatro mejores de Alemania, pero nos quedamos con el sabor de boca de que había potencial para hacer más cosas si no llega a ser por las lesiones de algunos jugadores.

P: ¿Pueden aspirar a más?

R: En Leverkusen hay unas ganas muy grandes de conseguir un título. Desde 1993, cuando se ganó la Copa, el Leverkusen no ha ganado uno. Si me das a elegir prefiero un título que entrar en la ‘Champions’, pero el mejor título es la Europa League, que te permite lograr un título y clasificarte para la ‘Champions’.

P: ¿Qué opinión tiene del entrenador del Bayer, el hispanosuizo Gerardo Seoane (es hijo de emigrantes gallegos)?

R: Para mí es un grandísimo entrenador joven con muchas facultades. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. En el fútbol actual el entrenador cada vez tiene que supervisar más cosas. Y él maneja al equipo muy bien, comunica muy bien y sabe exigir y apoyar cuando es necesario. Tiene nuestro respaldo total y encaja perfectamente con nosotros.

P: ¿El adiós de Haaland del Borussia Dortmund puede causar un efecto dominó en la Bundesliga? De momento, ya han fichado a Karim Adeyemi.

R: Obviamente. Pero la planificación que tenemos es independiente del tema Haaland, con lo cual yo creo que no nos afectará en ningún sentido.

P: ¿El hecho de jugar la ‘Champions’ es importante a la hora de resguardarse y hacer crecer la economía tras el golpe del coronavirus?

R: Nos permite mantener jugadores importantes y codiciados, y también atraer a jugadores que, aparte de nosotros, quieren otros equipos. No hay que olvidar que la participación en la ‘Champions’ permite tener más visibilidad, algo que es importante para la imagen de clubes como el Bayer. Tenemos grandes aspiraciones.

P: El Bayer Leverkusen tiene un modelo de propiedad particular en el fútbol alemán porque es un equipo que nace de una empresa. ¿Pero considera que funciona el modelo 50+1? En España hay un debate sobre si equipos como el Barça, que actualmente son 100% de los socios, podrían acabar implantándolo en un futuro.

R: El Barça tiene un modelo parecido al alemán. El modelo alemán es el de clubes deportivos. La norma en Alemania es que el club debe tener un 51% de la propiedad, pero en la mayoría de los casos tiene el 100%. El Bayern de Múnich sí que ha vendido un 30% a patrocinadores y el Dortmund tiene una parte en bolsa, pero al final los socios siempre tienen la mayoría de votos, como en el Barça.

P: ¿En el fútbol alemán todo el mundo está contento con este modelo?

R: La gran discusión en Alemania, precisamente, es que el modelo evita que entre capital privado. Porque el capital privado quiere entrar controlando, no para estar en una minoría y no tener nada que decir. Lo que potencia es que no entren inversores. Solo hace falta compararlo con Italia o Inglaterra. Las excepciones somos el Hoffenheim, el Wolfsburgo y el Bayer Leverkusen por haber sido apoyados por empresas durante más de 20 años.

P: A usted en particular, ¿qué le parece el modelo alemán?

R: Si me preguntas mi opinión personal es que el modelo alemán está fuera de la realidad actual del mercado. El libre mercado tendría que ser libre mercado. Pero la mayoría del fútbol alemán está de acuerdo con el modelo actual. Yo lo acepto y lucho en estas circunstancias por los intereses del fútbol alemán.

P: Alguna vez ha dicho que los ejecutivos deben tener más importancia que los directivos en un club de fútbol. ¿Por qué lo considera así?

R: El trabajo lo hacen y lo tienen que hacer los ejecutivos. En Alemania hay alguna excepción, pero en general son los ejecutivos los que están en las reuniones de la Liga y se juntan a comer antes de los partidos. En cambio, cuando tenemos comidas con los equipos españoles, la gran mayoría de asistentes son directivos. Yo no creo en el modelo de 20 personas en una junta directiva.

P: En España, el Real Madrid y el Barça están remodelando sus estadios para conseguir más ingresos. ¿El Bayer Leverkusen tiene muchos ingresos por ‘matchday’?

R: No tantos, porque nuestro estadio es más pequeño (el BayArena tiene 30.000 espectadores). Con 2.000 tickets VIP ingresamos más o menos lo mismo que con 27.000 normales. El porcentaje de ingresos por zona VIP es mucho más alto en Alemania que en España, porque hay muchos más palcos. Pero estadios como el Wanda Metropolitano ya lo han pensado y, por lo tanto, tienen más ingresos por ‘hospitality’.

P: ¿Qué opina de lo que ocurrió con los aficionados del Eintracht en el Camp Nou en el partido de la Liga Europa?

R: Si no llega a haber 30.000 aficionados visitantes, el estadio hubiese tenido 30.000 seguidores menos porque los del Barça no hubiesen ido. Yo he hablado con Axel Hellmann (director general del Eintracht). El problema fue que hubo aficionados del Eintracht mezclados con los del Barça. Creo que los responsables del Barça subestimaron la fuerza de los aficionados del Eintracht, aunque estaban avisados. Desde mi punto de vista, el Barça debería haber juntado a todos estos seguidores en una zona acotada para aficionados visitantes.

Sergi Escudero