El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aclaró hoy que su papel no es ser justo con los futbolistas, a quienes sugirió ganarse el lugar con buen rendimiento en la cancha.

"Siempre les he dicho que la oportunidad que tienen para hacerme cambiar de idea es en la cancha, afuera no tienen ningún chance; que hay enojo claro, a mi, ni me va ni me viene. Voy a poner a los once que sean mejor para el equipo, yo no tengo que ser justo con ningún jugador, yo tengo que ser justo con el equipo", señaló.