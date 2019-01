El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo no tiene rivalidad de fichajes con el Monterrey, y si ellos fichan a Lionel Messi, él no buscará a Cristiano Ronaldo.

"Yo no veo ninguna rivalidad, yo veo necesidad de mi equipo. Rayados puede contratar, si contrata a Messi, no porque ellos contraten a Messi yo voy a buscar contratar a Cristiano Ronaldo, porque no lo necesito", dijo en una rueda de prensa.