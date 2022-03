MS Leisure Company, una subsidiaria de la mexicana The Dolphin Company, comenzó este viernes a operar el Miami Seaquarium con la promesa de "brindar el más alto nivel de atención" a los animales, "incluida la querida orca Lolita (Tokitae)", según dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Aunque en el comunicado en el que la compañía anuncia que recibió la licencia necesaria para operar el acuario bajo la Ley de Bienestar Animal de EE.UU. no se dice, según varios medios locales, que MS Leisure Company acordó con las autoridades que Lolita no participe en más espectáculos y no sea mostrada al público.