El ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (c), el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón (i) y el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin (d), participan el lunes 29 de septiembre de 2014, durante una conferencia de prensa, en Ciudad de México. EFE/PGR/SOLO USO EDITORIAL