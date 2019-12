El movimiento juvenil Fridays For Future (FFF), presente por primera vez en una Cumbre del Clima de Naciones Unidas, ha asegurado este viernes que la COP25 de Madrid "de verdad no ha servido de nada y no solo eso, sino que estamos viendo retrocesos y no avances".

Portavoces del movimiento en Suecia, Rusia, Estados Unidos, Chile, Argentina y España han ofrecido una rueda de prensa para trasladar sus impresiones de la cumbre celebrada en Madrid, momentos antes de la convocatoria de huelga global convocada para este viernes por el grupo porque, como ha dicho la representane rusa Alexandra Shugay, "la situación va a peor día tras día".