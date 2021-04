La actriz mexicana Gala Montes encontró en su madre y "en las mujeres que la rodearon" el ejemplo de fuerza y valentía que necesitaba impregnarle a su personaje Valentina en la nueva telenovela "Diseñando tu amor".

"Me identifico con ella, es una mujer que no se rinde. Toda la fuerza que me inculcó mi mamá se lo metí a Valentina. Ella no es una víctima de la vida, es una mujer que aborda los problemas de la mejor forma posible, que no se deja y que no permite que por ser mujer le digan que no puede", afirma a Efe la actriz.