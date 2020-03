A los 27 años, cuando suponía estar por encima del bien y el mal en los clavados, el doble medallista olímpico Germán Sánchez ha regresado a los entrenamientos acosado por el nerviosismo de los principiantes.

"He vuelto a sentir las mariposas del nerviosismo, suponía que a estas alturas eso no me iba a suceder, pero regresaron este mes, es algo maravilloso porque hay más adrenalina", reveló en entrevista a Efe el subcampeón olímpico en la prueba individual de plataforma en Río 2016 y en los clavados sincronizados en Londres 2012.