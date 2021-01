El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se convirtió este jueves en el decimoséptimo mandatario estatal mexicano, con el que ya suman más de la mitad, en confirmar un contagio de coronavirus.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", informó Murat en sus redes sociales.