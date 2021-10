El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que con Gas Bienestar, una empresa pública creada recientemente, se busca alcanzar el 51 % del mercado de distribución de este carburante a la ciudadanía.

"El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 % del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento", explicó el mandatario en la rueda de prensa desde el Palacio Nacional.