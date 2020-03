El Gobierno mexicano descarta un riesgo en las inversiones pero admite que hay cautela ante la crisis internacional por el coronavirus, por lo que incluso contempla ajustes al gasto público, expresó este miércoles Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

"Riesgo no, cautela sí. ¿Por qué? Porque el mundo está muy complicado y si en el mundo no hay demanda porque no está saliendo la gente de su casa, no está saliendo a comprar, no está saliendo al cine, no está saliendo de vacaciones porque tiene miedo y ese miedo nos lleva (a la cautela)", indicó el jefe de Gabinete.