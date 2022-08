Defensores de los inmigrantes han pedido al Gobierno del presidente Joe Biden que, tras el desmantelamiento de “Quédate en México”, garantice que todos los solicitantes de asilo enrolados en el programa puedan ingresar a Estados Unidos a continuar el desarrollo de sus casos lo más pronto posible.

“Esperamos que la Administración Biden actúe con la urgencia que merecen las familias que buscan seguridad”, dijo Erin Mazursky, directora interina de Families Belong Together, en un comunicado de la campaña Welcome With Dignity, que agrupa a decenas de organizaciones.