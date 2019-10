Fotograma cedido por el canal HBO donde aparece la hondureña María junto a su hijo Alex, de 10 años, durante una escena del documental "Torn Apart: Separated at the Border", dirigido por la realizadora Ellen Goosenberg Kent, ganadora del Óscar al mejor cortometraje documental por "Crisis Hotline: Veterans Press 1". EFE/HBO/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido por el canal HBO donde aparece la guatemalteca Vilma mientras abraza a su hija Yeisvi, de 11 años, durante una escena del documental "Torn Apart: Separated at the Border", dirigido por la realizadora Ellen Goosenberg Kent, ganadora del Óscar al mejor cortometraje documental por "Crisis Hotline: Veterans Press 1". EFE/HBO/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS