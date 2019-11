El mediocentro mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, ha asegurado "estar preparado para cualquier tipo de escenario" después de haber llegado al conjunto madrileño hace unos meses y no contar con los minutos que esperaba.

"Es complicado, pero estaba preparado para cualquier tipo de escenario, jugara o no, y para ser paciente. A mi edad he pasado ciertas dificultades que hoy en día me han hecho estar preparado para cualquier tipo de circunstancia. Soy consciente de que lo único que me va a hacer ganar mi lugar o ser tenido en cuenta es el trabajo", comentó Herrera en una entrevista al diario Marca.