Helado Negro, como se hace llamar el músico ecuatoriano-estadounidense Roberto Carlos Lange, celebra en su gira por el país la diversidad y las múltiples identidades al asegurar que se siente "cómodo" siendo "ni de aquí ni de allá".

"Siempre me ha gustado esa canción tan popular del argentino Facundo Cabral: No soy de aquí no soy de allá. Esa idea de que cuando estoy en EE.UU. soy hijo de inmigrantes del Ecuador; y cuando estoy en Latinoamérica soy gringo", afirma Lange en conversación telefónica con Efe desde la furgoneta en algún lugar cerca de Portland (Maine).