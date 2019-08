El entrenador del América, Miguel Herrera, ratificó este lunes que, a pesar de las lesiones de varios de sus jugadores, no contará con el media punta francés Jérémy Ménez por su falta de compromiso.

"Quiero un jugador que se mate como sus compañeros en los entrenamientos, que en el momento que lo soliciten él esté. Si no hace eso podrá ser Maradona, Pelé, Messi, no voy a poner un jugador que no quiera y sus compañeros no quieran que esté, porque no tiene ganas de estar", señaló Herrera en una rueda de prensa.