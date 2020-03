El mexicano Horacio Nava, cuatro veces medallista de los Juegos Panamericanos en la caminata de 50 kilómetros, reconoció este domingo que la incertidumbre es lo peor en su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La incertidumbre es lo que más me mueve a mi y a los deportistas de cara a Tokio 2020; en Chihuahua, donde me entreno, apenas de acaba de reportar el primer caso de coronavirus, pero igual me estoy entrenando con precauciones", reveló a Efe.