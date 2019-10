El elenco y el equipo de 'Game of Thrones' después de ganar el Emmy a la Mejor Serie de Drama en la 71a ceremonia anual de los Premios Primetime Emmy celebrada en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California, EE. UU., el 22 de septiembre de 2019. EFE/EPA/Nina Prommer/Archivo

"House of the Dragon" será la primera serie derivada ("spin-off") de "Game of Thrones" y se centrará en la historia de la Casa Targaryen, informó hoy la cadena HBO.

Este anuncio llegó muy pocas horas después de que HBO cancelara sus planes para otra serie derivada de "Game of Thrones" que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto, que sirve para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie).