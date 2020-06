Los planes de recuperación por la pandemia de coronavirus deben tener al medioambiente en el centro de las decisiones, porque lo contrario implicaría un "grave error", según el secretario ejecutivo para la Convención contra la Desertificación de Naciones Unidas (Unccd), Ibrahim Thiaw.

La sequía "puede ser un asesino silencioso" porque no habrá producción agrícola, no habrá agua para beber, no habrá vida porque incluso los animales salvajes morirán, asegura el secretario de la ONU para la Desertificación en una entrevista con Efe en el marco del Día Mundial de la Desertificación, el miércoles 17 de junio.