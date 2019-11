Una investigación realizada en el centro de detención de inmigrantes en Eloy, Arizona, concluye que todos este tipo de instalaciones en el país deberían ser cerradas de inmediato, porque "denigran", "criminalizan" y "deshumanizan" a sus reclusos.

El informe "The Carceral State of Arizona: The Human Cost of Being Confined" (El estado carcelario de Arizona: el costo humano del confinamiento) fue realizado por la organización The Advancement Project, enfocada en temas de justicia racial, y presentado este jueves en Washington.