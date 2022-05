11 may. 2022

EFE Buenos Aires 11 may. 2022

La innovación y desarrollo, así como asegurar el acceso a los medicamentos efectivos son claves en el futuro de la salud en Latinoamérica, destacaron este miércoles especialistas consultados por Efe.

“Ante las necesidades epidemiológicas de la región, tener medicamentos innovadores no sirve si no acercamos esos productos a los pacientes, por ello es clave no solo desarrollar medicamentos sino hacerlos efectivos y accesibles”, dijo en entrevista Adib Jacob, presidente de la división farmacéutica para Latinoamérica y Brasil de la compañía alemana Bayer.