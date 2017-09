Fotografìa cedida por Apple Inc. que muestra el iPhone X de Apple con water splash, presentado en el nuevo teatro Steve Jobs, durante el evento especial de Apple en la nueva sede de Apple en Cupertino, California, EE.UU., hoy, 12 de septiembre de 2017. Las nuevas características del teléfono incluyen una Super Pantalla Retina de 5,8 pulgadas, una cámara trasera mejorada con doble estabilización de imagen óptica, sistema de cámara TrueDepth, Face ID y un Bionic Chip A11 con motor Neural. Apple dijo que el teléfono usa una nueva autenticación de identificación de rostro, utilizando un sistema de cámara TrueDepth de última generación compuesto por un proyector de punto, cámara de infrarrojos e iluminador flood, y es alimentado por un Bionic A11 para mapear y reconocer con precisión un rostro. El nuevo iPhone X estará disponible el viernes 27 de octubre de 2017 en más de 55 países y territorios, y en tiendas comenzando el viernes, 03 de noviembre de 2017. EFE/APPLE INC. / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

