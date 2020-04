El delantero Isaac Brizuela aseguró este martes que se siente cobijado en su equipo y que cambiar su posición habitual en el campo fue una manera de mantener la titularidad y ayudar.

"Siempre me he sentido cobijado en Chivas. La llegada de tantos futbolistas lo tomamos como que nos ayudarían a ser mejores con una exigencia. Estoy tranquilo porque lo he hecho bien y nunca me pasó por la cabeza que quisieran deshacerse de mí", declaró a Efe.